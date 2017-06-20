Названы победители проекта «Эфир на миллион»
Конкурс «Эфир на миллион» завершился на платформе BIGO LIVE. В проекте приняли участие шесть тысяч человек из 78 городов России и СНГ. Все они, молодые, яркие таланты и пользователи мобильных устройств, получили возможность продемонстрировать свои умения в самой разной творческой деятельности в прямом эфире и побороться за главный приз 600 000 рублей. Настасья Самбурская, известная актриса кино и театра, возглавила жюри.
Пользователи приложения BIGO LIVE в течение месяца следили за конкурсом, голосовали за полюбившихся артистов, делали прогнозы и каждый день выигрывали призы от организаторов проекта. Конкурс «Эфир на миллион» объединил певцов, танцоров, шахматистов, дрессировщиков, организаторов свадеб и многих других. Лучшие 300 участников события были награждены денежными призами, а также смогли заключить официальный годовой контракт с платформой BIGO LIVE.
Победителем «Эфира на миллион» стала астраханка Анастасия Кафарова, поразившая зрителей своим талантом петь и танцевать. Ей достался приз 600 000 рублей. Второе место и 300 тысяч руб. присуждено певице Анастасии из подмосковного Одинцово. Третьим стал Тимур Амонов из Ташкента, его наградили призом 100 тысяч рублей.