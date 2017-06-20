20 июня 2017 07:32 ВТОРНИК
Новости
19:00 | 19 июня
ПФР напоминает о порядке использования материнского капитала
18:09 | 19 июня
Вчера саратовские спортсмены заняли призовые места на ЧР по гребле на байдарках и каноэ
17:18 | 19 июня
Театр кукол "Теремок" подвел итоги уходящего сезона
16:33 | 19 июня
Продолжается реконструкция стадиона "Олимп" в Балашове
15:53 | 19 июня
В Юрише ликвидировали крупный пожар
15:31 | 19 июня
Названы победители проекта «Эфир на миллион»
15:02 | 19 июня
Сегодня в СГК состоится концерт памяти Льва Шугома
14:07 | 19 июня
Арт-субботник состоялся на территории бывших провиантских складов Рейнеке
13:19 | 19 июня
В выходные на пожарах в Саратовской области пострадали четыре человека
12:42 | 19 июня
В Саратове вынес приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании и краже
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

В Юрише ликвидировали крупный пожар

Новости
В Юрише ликвидировали крупный пожар


Горели складские помещения бывшего элеватора.

По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 11.28. Горели два заброшенных кирпичных склада со строительным мусором (100 на 20 м каждый), создалась угроза на третий склад и близлежащий частный сектор.

К месту были стянуты 17 единиц основной и специальной пожарной техники, 57 человек личного состава, спасатели, все экстренные службы города.
Выполнялись действия по тушению пожара и защите проходящей газовой трубы, защите третьего склада, а также близлежащего частного сектора.

- Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных и спасателей угроза распространения пожара была быстро ликвидирована, - сообщили в МЧС. - В 11.53 пожар был локализован, в 13 ч. 30 м. - ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.

Фото https://dixinews.ru