В Юрише ликвидировали крупный пожар

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По информации пресс-службы регионального управления МЧС, сообщение о пожаре поступило сегодня в 11.28. Горели два заброшенных кирпичных склада со строительным мусором (100 на 20 м каждый), создалась угроза на третий склад и близлежащий частный сектор.К месту были стянуты 17 единиц основной и специальной пожарной техники, 57 человек личного состава, спасатели, все экстренные службы города.Выполнялись действия по тушению пожара и защите проходящей газовой трубы, защите третьего склада, а также близлежащего частного сектора.- Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных и спасателей угроза распространения пожара была быстро ликвидирована, - сообщили в МЧС. - В 11.53 пожар был локализован, в 13 ч. 30 м. - ликвидирован. Погибших и пострадавших нет, эвакуация населения не проводилась.Фото https://dixinews.ru