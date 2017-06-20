Вчера саратовские спортсмены заняли призовые места на ЧР по гребле на байдарках и каноэ
Вчера в Москве на гребном канале Крылатское завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. За 2 финальных дня спортсмены разыграли 26 комплектов наград, - сообщает пресс-служба регионального министерства молодежной политики, спорта и туризма.
Согласно системе отбора, победители финальных заездов, за исключением женской байдарки-четверки, завоевали право войти в состав команды, которая будет представлять нашу страну на чемпионате Европы. Меньше, чем через месяц наши спортсмены выйдут на старт в болгарском Пловдиве.
Чемпионами России 2017 стали и саратовские спортсмены областного центра спортивной подготовки-ШВСМ, воспитанники СШОР по гребле на байдарках и каноэ:
Кира Степанова в классе байдарки – двойки на дистанции 500 м;
Рамиль Алимов в классе каноэ – четверки на дистанции 1000 м;
Николай Червов в классе байдарки – одиночки на дистанции 5000 м.
На дистанции 1000 метров в классе каноэ-четверки Неловко Сергей завоевал серебро.
На дистанции 500 метров:
- в классе байдарки - одиночки Степанова Кира заняла 4 место, Александрова Мария - 8 место;
- в классе каноэ-двойки Алимов Рамиль завоевал бронзу, Неловко Сергей занял 7 место;
- в классе байдарки - четверки Лобова Наталья завоевала серебро, в классе байдарки - двоики - бронзу.
На дистанции 200 метров:
- в классе байдарки-двойки Лобова Наталья заняла 5 место, Александрова Мария - 4 место.