Театр кукол "Теремок" подвел итоги уходящего сезона

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За 80 лет существования театр неоднократно награждался дипломами, почетными грамотами, благодарственными письмами органами управления всех уровней власти, как федеральными, так и местными.В юбилейном сезоне артисты Саратовского театра кукол «Теремок» Алексей Усов и Антон Козлов стали стипендиатами именной творческой стипендии Губернатора Саратовской области для молодых одарённых артистов.В репертуарной афише театра 36 спектаклей для всех возрастных категорий зрителей. Гастрольная деятельность театра не ограничивается только рамками Саратовской области. С 2002 года театр побывал на гастролях в г.г. Москве, Иваново, в республике Болгария, в Тегеране (Иран), Рязани, Липецке.С 16 по 19 марта прошли долгожданные обменные гастроли двух театров кукол – Саратовского и Владимирского. Владимирский театр представил на сцене Саратовского театра кукол «Теремок» спектакли «Как один мужик двух генералов прокормил…» и «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду». В эти же дни саратовские кукольники показали во Владимире спектакли «Бременские музыканты» и «Чебурашка и его друзья».80-ый сезон в Саратовском театре кукол «Теремок» богат на премьеры. Открытие ознаменовалось премьерой спектакля для взрослых «Два путешествия Лемюэля Гулливера» (по пьесе Ежи Брошкевича). Над постановкой работал давно сложившийся творческий тандем: заслуженный деятель искусств России, главный режиссёр нашего театра Геннадий Шугуров и заслуженный художник России Александр Ечеин (г. Воронеж).15 декабря 2016 года уже состоялась вторая премьера театра - музыкальный спектакль для самых маленьких «Волк и семеро козлят» (пьеса Геннадия Шугурова и Романа Сопко по мотивам русской народной сказки). А 14 мая текущего года появилась ещё одна постановка для взрослого зрителя – спектакль «А кто сказал, что Король голый?» (фантазия Сергея Столярова на тему сказки Г. Х. Андерсена «Новое платье короля»).В дни Рождественских Святок театр выступил инициатором социокультурного проекта «Свет Вифлеемской звезды» при поддержке Саратовская епархия. В рамках проекта были даны представления для детей из многодетных, малообеспеченных семей города, маленьких пациентов Клинической больницы имени С. Р. Миротворцева и воспитанников воскресных школ Саратова.Театр регулярно осуществляет благотворительную деятельность. 30 мая 2017 года накануне празднования Дня защиты детей, артисты Саратовского театра кукол «Теремок» показали благотворительный спектакль «Прыгающая принцесса» в Областной детской клинической больнице.