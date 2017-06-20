ПФР напоминает о порядке использования материнского капитала

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Материнский (семейный) капитал - это мера государственной поддержки российских семей, в которых после 1 января 2007 года появился второй или последующий ребенок. Для многих семей этот факт стал определяющим в решении покупки квартиры, дома, учебы детей.Порядок использования средств материнского (семейного) капитала жестко регламентирован Законом. Материнский капитал может быть потрачен только на следующие цели: улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии матери, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.В Ленинском районе Саратова за период действия Федерального закона от 29.12.2006 года №256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», выдано более 12650 сертификатов на материнский (семейный) капитал. По данным органов ЗАГСа рождаемость детей, в том числе вторых, третьих и последующих, ежегодно увеличивается.Размер материнского (семейного) капитала в 2017 году (для тех, кто еще на распоряжался капиталом) установлен в размере 453 026,00 рублей.В соответствии с действующим законодательством, материнский капитал можно использовать после достижения ребёнком возраста трёх лет.Исключение составляют случаи направления материнского (семейного) капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. На эти цели допускается расходование средств сразу после получения сертификата, независимо от возраста ребенка.Важно отметить, что средства материнского капитала не выдаются на руки, а перечисляются безналично на счет организации (строительной компании, банка, образовательного учреждения и пр.), либо физического лица (продавца недвижимости).В Ленинском районе г.Саратова распорядились материнским капиталом полностью или частично почти 7500 владельцев сертификатов, среди которых около 68 % направили средства материнского капитала на уплату первоначального взноса и (или) погашение основного долга и процентов по кредитам (займам) на приобретение (строительство) жилья, 26 % - на улучшение жилищных условий без привлечения кредитных средств, 6 % - на образование детей, 4 человека - направили средства материнского капитала на накопительную часть пенсии. Полностью потратили средства материнского капитала на указанные цели около 5900 семей, проживающих в Ленинском районе г.Саратова.Материнский капитал нельзя положить на депозит или потратить, например, на автомобиль или погашение текущих задолженностей по потребительским кредитам и коммунальным услугам. Для защиты семейного капитала от неоправданной растраты родителями, «обналичивание» государственных сертификатов запрещено законом. ЗАКОННЫХ методов «обналичивания» материнского капитала — НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Люди, предлагающие различные схемы «обналичивания» материнского капитала – потенциальные мошенники.Владелец сертификата на материнский капитал, соглашающийся участвовать в сомнительных схемах, идет на совершение противоправного действия и может быть признан соучастником преступления по факту не целевого использования государственных бюджетных средств.В последнее время некоторые граждане пытаются обойти установленные законом ограничения на использование материнского капитала и обналичить сертификат, с тем, чтобы потратить деньги по своему усмотрению. Обычно мошенники применяют одну из типовых схем.Наиболее распространенная схема «обналичивания» материнского капитала - приобретение жилья по завышенной стоимости или заведомо непригодное для проживания. Как правило, инициаторами подобных махинаций выступают посредники, скупившие за бесценок ветхую недвижимость.По взаимной договоренности эта недвижимость, приобретенная за 50–80 тыс. рублей, перепродается по фиктивному договору купли-продажи владельцу сертификата за 453 026 рублей, а «обналиченный» таким образом материнский капитал, поступивший на счет «продавца», делится между участниками схемы.Другой, более сложный способ незаконного использования сертификата требует привлечения банка или организации, выдающей займ. Владелец сертификата оформляет ипотечный кредит (займ), эквивалентный сумме материнского капитала, и направляет его на приобретение квартиры по фиктивному договору купли-продажи. После того как бюджетные деньги перечислены на счет кредитора (для погашения суммы займа и процентов по займу), они «обналичиваются» и распределяются между участниками схемы. Известны случаи, когда мошенники заключали десятки фиктивных договоров займа на покупку одного и того же объекта недвижимости.Распространены случаи предоставления сначала в органы ЗАГС, а затем и в Пенсионный фонд фальшивых сведений о рождении детей, на основании которых выдавались официальные документы, необходимые для получения материнского капитала. С помощью сертификатов приобреталась недвижимость, оформлялась в собственность и перепродавалась.По закону квартира, приобретенная с использованием средств материнского капитала, должна быть оформлена в собственность родителей и детей. Присутствие несовершеннолетнего в числе собственников жилья существенно затрудняет дальнейшие операции с недвижимостью. Тем не менее, на практике механизмы проверки выполнения получателем материнского капитала этого обязательства отсутствуют. Чаще всего получатель сертификата предоставляет в Пенсионный фонд нотариально удостоверенное обязательство о наделении детей долями в течение 6 месяцев с момента совершения сделки, однако сроки выполнения этого обещания контролируются чиновниками и правоохранительными органами факультативно.В настоящее время установлен закрытый перечень юридических лиц, допущенных к работе с материнским капиталом, из числа зарегистрированных в установленном порядке банков, кредитных потребительских кооперативов, иных организаций. Заемщикам предписано предоставлять в Пенсионный фонд документ, подтверждающий поступление на их счет привлеченных кредитных средств.Однако пока волна махинаций не утихает. Даже, несмотря на то, что участие в сомнительных нелегальных сделках с использованием материнского капитала чревато не только риском потери денег из-за обмана со стороны криминальных посредников, но и реальным тюремным сроком. Все варианты «обналичивания» материнского капитала являются незаконными. По искам прокуратуры сотни подобных сделок уже признаны недействительными, а многие их участники могут быть привлечены к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество), которая предусматривает наказание в виде штрафа и лишения свободы на срок до шести лет.