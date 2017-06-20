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Сегодня в СГК состоится концерт памяти Льва Шугома

Новости / Культура
Сегодня в СГК состоится концерт памяти Льва Шугома

19 июня в Большом зале консерватории пройдет концерт пианистки Марии Садритдиновой, посвященный светлой памяти народного артиста России, профессора Льва Исаевича Шугома.

Мария – одна из последних его выпускниц, в этом году она заканчивает ассистентуру-стажировку.

Прозвучит фортепианная музыка XVII-XIX веков. В первом отделении будут исполнены три сонаты Доменико Скарлатти и цикл Петра Ильича Чайковского «Времена года». Данный цикл - двенадцать характеристичных пьес - редко исполняется в концертах полностью. Музыка в высшей степени очаровательная, нежная, поэтичная. Второе отделение посвящено творчеству великого Ференца Листа. На суд публики будут представлены «Сонеты Петрарки» и второй фортепианный концерт.

«Музыка Листа очень восторженная, пафосная, громогласная, ликующая! - говорит Мария. – Сонеты Петрарки – это сфера любовной лирики, в которой есть и страсть, и томление, и грусть, и ожидание…Первым фортепианным концертом я заканчивала консерваторию, вторым сейчас - ассистентуру-стажировку. Музыка замечательная, и играть её одно удовольствие. Данная программа - последняя, пройденная со мной Львом Исаевичем, я работала над ней, послушно следуя драгоценным заветам своего любимого Учителя».