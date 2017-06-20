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Арт-субботник состоялся на территории бывших провиантских складов Рейнеке

Новости


17 июня в Саратове на территории бывших провиантских складов Рейнеке прохошел арт-субботник.

Организаторы называют его первым этапом становления нового филиала Государственного центра современного искусства в нашем городе.

"Это первое подобное мероприятие в Саратове. С него мы начинаем цикл событий для нашего города, собственно, это первое мероприятие ГЦСИ. Мы его устроили для того, чтобы у горожан появилась возможность попасть на склады Рейнеке, которые были закрыты для них все время существования. Люди увидят те пространства, на котором будет создан саратовский филиал Центра современного искусства.

Сам субботник нам нужен для того, чтобы расчистить площадку, на которой в летний период мы будем проводить мероприятия. Это идея Государственного музейно-выставочного центра РосИЗО и ГЦСИ, а также Фонда развития современного искусства. А мы их идею воплощаем", -сказано в пресс-релизе.