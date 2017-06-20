В выходные на пожарах в Саратовской области пострадали четыре человека

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17 июня в 01 ч. 47 м. на пульт «01» г. Энгельса поступил сигнал о пожаре в частном доме на ул. Южной. В результате пожара пострадала женщина 1939 г.р., с ожогами она была госпитализирована в 1 Гор. больницу. Площадь пожара составила 68 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 9 человек личного состава.17 июня в 01 ч. 47 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в жилом 3-х квартирном доме на ул. Мельничной в Кировском районе. Площадь пожара составила 150 кв.м. На тушение выезжали 6 единиц техники, 25 человек личного состава.17 июня в 17 ч. 17 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о пожаре в 3-х этажном доме на ул. Огородной в Заводском районе. Горели вещи в общем коридоре на площади 4 кв.м. В результате пожара пострадал мужчина 1988 г.р. На тушение выезжали 3 единицы техники, 7 человек личного состава.18 июня в 02 ч. 20 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании автомобиля «ЗИЛ МАВР» в Заводском районе на ул. Томской. Площадь пожара составила 12 кв.м. В результате пожара пострадал мужчина 1963 г.р., с ожогами он был госпитализирован в 7 Гор. больницу. На тушение выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.19 июня в 03 ч. 51 м. на пульт «01» г. Саратова поступил сигнал о загорании автомобиля «ВАЗ-2110» на ул. Старая Большая Поливановка в Ленинском районе. Площадь пожара составила 2 кв.м. На тушение выезжала 1 единица техники, 5 человек личного состава.