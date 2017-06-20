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В Саратове вынес приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании и краже
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В Саратове вынес приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании и краже

Новости / ЧП
В Саратове вынес приговор мужчине, обвиненному в изнасиловании и краже

Собранные следственным отделом по Кировскому району города Саратов следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Саратовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора ранее судимому 35-летнему жителю Перелюбского района Идрису Мурзабаеву. Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование), п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище), - сообщает пресс-служба СК РФ по Саратовской области.

Следствием и судом установлено, что 2 апреля 2017 года в дневное время Мурзабаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, с целью хищения имущества через оконный проем незаконно проник в дом к 88-летней местной жительнице, расположенный на улице Черниговской города Саратова. Там злоумышленник против воли женщины вступил с ней в насильственный половой акт, после чего, похитив металлическую посуду и инвентарь общей стоимостью, не превышающей 400 рублей, покинул место происшествия. В тот же день при реализации похищенного имущества мужчина был задержан сотрудниками органов внутренних дел, а предметы посуды и инвентарь возвращены потерпевшей.

В ходе следствия Мурзабаев признал вину в инкриминируемых ему деяниях в полном объеме.

Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.