Гроза и усиление ветра ожидаются в Саратове
16 - 17 июня в Саратове ожидается переменная облачность, без существенных осадков, днем временами дождь, гроза, - сообщает Саратовский ЦГМС.
Ветер юго-западный 5-10 м/с, при грозе шквалистые порывы до 15 м/с. Температура: ночью +11 … +13, днем +18… +20.
Предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды: днем 17 июня в Саратове возможна гроза, при грозе шквалистое усиление юго-западного ветра 15 м/с.
Возможно падение деревьев и плохо закрепленных рекламных конструкций, обрыв линий электропередач и связи, затруднения в работе транспорта.