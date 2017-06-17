Жители Ершова раскрасили автобусные остановки

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В Ершове прошел экологический смотр-конкурс, посвященный Году экологии и году Волги в Саратовской области. По информации министерства по делам территориальных образований, на суд конкурсной комиссии поступило свыше 40 эскизов. Из них были отобраны 14 лучших, после чего команды приступили к оформлению автобусных павильонов.Лучшим был признан проект агропромышленного лицея, учащиеся которого представили целых три макета. Участвуя в акции, ребята поставили своей целью призвать к сохранению и бережному отношению к степным животным, занесенным в Красную книгу Саратовской области. Лицеисты украсили несколько автобусных остановок изображениями редких видов обитателей местных степей.Самыми младшими участниками конкурса стали ученики 6 класса средней школы №1. В центре их проекта - яркий подсолнух, который является символом школы. Этот цветок как олицетворение большой, сплоченной и дружной школьной семьи традиционно дарят каждому выпускнику.Ученики школы №4 выбрали для работы остановку ближайшую к учебному заведению. На ее стенах короткими слоганами дети призывают жителей Ершова беречь природу. По-хозяйски подошли к обустройству своей остановки учащиеся школы №5. Помимо художественного оформления они изготовили доску объявлений для сохранения рисунка и удобства жителей.Фото http://www.om-saratov.ru