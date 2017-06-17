В Саратове начался бизнес-форум "Развитие во взаимодействии"

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Деловая программа форума «Развитие во взаимодействии» включает в себя стратегические сессии для бизнесменов с участием представителей Федеральной Корпорации МСП, министерства сельского хозяйства РФ, Агентства стратегических инициатив и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Мероприятие принимает на своей площадке Торгово-промышленная палата Саратовской области.Наталья Власова, руководитель Дирекции информационного и методического содействия организации закупок у субъектов МСП, подчеркнула: «В Саратовской области крупнейшие заказчики с готовностью сотрудничают с малым и средним бизнесом, осуществляют у него закупки, тем самым решая свои вопросы и одновременно давая получить прибыль и загрузить мощности «малышей». По данным спикера, Саратовская область занимает 6-е место в ПФО по объему закупок крупнейших заказчиков у малого и среднего бизнеса. Также своими мнениями и планами поделились представители крупнейших заказчиков — ОАО «РЖД», ПАО «Ростелеком» и АО «Облкоммунэнерго».Перед началом сессий форума все желающие предприниматели могли зарегистрироваться на портале «Бизнес-навигатор МСП» - бесплатном ресурсе, который позволяет в онлайн-режиме выбрать конкурентоспособный бизнес в интересующем городе или регионе, рассчитать примерный бизнес-план, подобрать в аренду помещение, а также получить кредитную поддержку.