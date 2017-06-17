Театр Наций проводит в Саратовской области творческую лабораторию

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Поддержка театров малых городов России традиционно входит в круг приоритетных задач Государственного Театра Наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова. На сегодняшний день почти треть всех профессиональных театров России находится в малых городах, не областных центрах. Реализация мероприятий по поддержке театров направлена на решение одной из важнейших задач государственной культурной политики – культурной децентрализации и обеспечение равного доступа к культуре для всех россиян. Одним из таких мероприятий является совместная программа Министерства культуры РФ и Государственного Театра Наций в рамках которой, Театр Наций, помимо Фестиваля театров малых городов России, проводит выездные творческие Лаборатории с участием режиссеров, педагогов, критиков. Эскизы спектаклей, созданных в рамках Лабораторий, при дальнейшей доработке пополняют репертуар театров.Организаторы Лаборатории Государственного Театра Наций: Олег Лоевский, арт-директор Лаборатории, театральный критик; Елена Носова – куратор театральных проектов Государственного Театра Наций, помощник художественного руководителя.Лаборатория - «живой» проект, гибкая и подвижная структура, динамично откликающаяся на насущные потребности времени. В этом году местом проведения Лаборатории стал Саратовский областной театр оперетты, г. Энгельс и Театральный институт Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова: в ходе подготовительного периода театром уже отобраны три произведения, на основе которых с артистами труппы создадут эскизы спектаклей молодые, но уже известные, режиссеры: Елизавета Бондарь /Москва/ - с солистами и артистами хора будет работать над опереттой Жака Оффенбаха «Званый вечер с итальянцами»/; Ирина Галушкина /Москва/ - с артистами балетной труппы подготовит эскиз танцевального спектакля по мотивам рассказа Хорхе Луиса Борхеса «Дом Астерия»; Георгий Цнобиладзе /СПб/ - со студентами Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова / мастерская народного артиста Российской Федерации Григория Аредакова / создаст сценическую версию рассказа Александра Солженицына «Матренин двор».В работе Лаборатории принимают участие: Владимир Гончаров /Москва/ - преподаватель кафедры пластической выразительности актера театрального института им Бориса Щукина и Московского театрального колледжа Олега Табакова; Марина Гарсия Солано - педагог Школы-Студии МХАТ и Московского театрального колледжа Олега Табакова; Алла Михалева/Москва/ - театральный критик, руководитель литературно-драматургической части Театра имени Моссовета.Эскизы спектаклей будут представлены на суд зрителей, которым будет предложено принять участие в обсуждении показанных работ, а затем голосованием определить их дальнейшую судьбу, выбрав один из двух вариантов: «продолжить работу» или «забыть, как страшный сон».