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В Саратове уничтожено более полутора тонн польских яблок

Новости
В Саратове уничтожено более полутора тонн польских яблок


Партия подкарантинной продукции обнаружена на оптовом рынке в Кировском районе.

Нарушения были выявлен в ходе проверки, проведенной региональным управлении Россельхознадзора совместно с полицией. Как сообщили в ведомстве, в ходе данных проверочных мероприятий в одном из складов оптового рынка выявлена подкарантинная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации – яблоки свежие общим весом 1560 кг происхождением Республика Польша.

Должностными лицами контролирующих ведомств было установлено, что на упаковочной таре имелись явные признаки удаления маркировки. Собственник продукции на момент проверки пытался скрыть следы происхождения груза. Однако несколько упаковочных ящиков имели маркировки, указывающие на происхождение продукции из Республики Польша, импортер данной продукции – Республика Беларусь.

Кроме этого, при осмотре продукции были выявлены явные признаки удаления маркировочного знака на паллетах с яблоками. Документы, подтверждающие фитосанитарное состояние данной продукции и ее происхождение, собственник не предоставил.

Запрещенная продукция была изъята из оборота и уничтожена методом измельчения на производственной площадке рынка.