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В Воскресенском районе установлен памятник землякам, погибшим в локальных войнах

Новости
В Воскресенском районе установлен памятник землякам, погибшим в локальных войнах


В открытии монумента приняли участие родители, друзья и односельчане героев.

Торжественное открытие состоялось 15 июня в селе Воскресенское. По информации комитета общественных связей и национальной политики области, памятник построен на добровольные пожертвования жителей района. Инициатива по сбору средств на возведение памятника принадлежит Общественному совету Воскресенского района и районному Совету ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

Сообщается, что в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе погибли два жителя села - Александр Морозов и Алексей Дементьев.

Морозов Александр Александрович родился 3 августа 1975 года в городе Регар Таджикской ССР. Призван на срочную службу Воскресенским райвоенкоматом 10 декабря 1993 года. Служил в городе Балтийске Калининградской области, в морской пехоте, откуда был направлен на Северный Кавказ. Принимал участие в боевых действиях. Погиб в бою 6 февраля 1995 года. За мужество и героизм, проявленные при выполнении воинского долга, награжден орденом Мужества (посмертно).

Дементьев Алексей Анатольевич родился 9 ноября 1976 года в селе Медяниково. До призыва в армию проживал в селе Букатовка. 27 ноября 1994 года был призван в ряды Вооруженных Сил. 24 февраля 1996 года, пал смертью храбрых в бою у селения Аристы. Награжден орденом Мужества (посмертно).

Фото http://government-nnov.ru