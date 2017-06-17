17 июня 2017 02:07 СУББОТА
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В интернете запущен детский канал «Тойруша»

Новости
В интернете запущен детский канал «Тойруша»


Компания TOY.RU запустила в интернете важный проект, направленный на укрепление и поддержку семейных ценностей и традиций, а также развитие благотворительности. С 1 июня 2017 года стартовал детский интернет-канал «Тойруша».

Под девизом «Смотри, играй, учись!» канал предоставляет для просмотра обучающие детские передачи, популярные мультфильмы, обзоры игрушек, репортажи с различных благотворительных, образовательных и развлекательных детских мероприятий, интервью с интересными людьми, звездами кино и шоу-бизнеса.

Создатели канала подчеркивают, что канал предназначен для развития творческого потенциала детей. Каждый ребенок на TOYRU.TV сможет открыть и развить свои творческие способности, узнать много нового, проявить свои таланты и артистизм, сделать реальными собственные идеи. На «Тойруше» можно попробовать свои силы в роли одного из ведущих канала и даже создать собственную программу.