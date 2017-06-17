В выходные в районе Бабушкина взвоза ограничат движение

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По информации пресс-службы городской администрации, на Набережной Космонавтов пройдут спринт и первенство России в эстафете, а также этап Кубка ФТР и Открытый чемпионат и первенство Саратовской области. На старт выйдут юноши и девушки в возрастных категориях 13-14 лет, 15 – 17 лет, а также спортсмены-любители.В связи с соревнованиями 17 июня с 7.30 до 16.00 и 18 июня с 7.30 до 14.30 по ул. Бабушкин Взвоз от ул. Чернышевского до «Ротонды» будет ограничена остановка, стоянка и движение автотранспорта.Ограничения не распространяются на транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий. Регулировать движение будут сотрудники ГИБДД.Фото http://primrep.ru