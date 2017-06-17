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В Балакове выберут лучший костюм Клубники
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В Балакове выберут лучший костюм Клубники

Новости
В Балакове выберут лучший костюм Клубники


Организаторы раскрывают некоторые секреты IV Балаковского фестиваля клубники, который состоится 17 июня.

По информации районной администрации, одним из нововведений праздника станет конкурс на самый «клубничный» костюм. Для участников будет устроено дефиле.

Обязательной частью фестиваля станут угощения. Помимо дегустации на клубничной ярмарке для гостей будет испечен клубничный пирог весом 100 кг и торт, который будет состоять из 1400 пирожных.

Для любителей селфи в парке «Клубничное королевство» будет организована фотозона.

Фото http://files.vividscreen.info