В Саратове состоится литературный вечер "Письма из вечной мерзлоты"

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В. Т. Шаламова обычно причисляют к представителям лагерной прозы, забывая о том, что он еще и поэт, и автор интереснейших воспоминаний.Вообще, такие определения как, «лагерная проза», «лейтенантская проза», довольно условны. Не может настоящий художник в них уместиться.Например, А. Солженицын – представитель лагерной прозы? А как же его «Раковой корпус», «Матрёнин двор», эпопея «Красное колесо»?Конечно, лагерная проза занимает главное место в творчестве В. Шаламова. И удивляться этому не приходиться, ведь писатель провел в лагерях двадцать лет. Следующие двадцать лет он писал свои «Колымские рассказы». Самые знаменитые из них: «Шоковая терапия», «Последний бой майора Пугачева», «Заговор юристов», «Первый чекист».В программе будут показаны фрагменты документальных фильмов о жизни писателя, прозвучат произведения композиторов-классиков.