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В Саратове состоится литературный вечер "Письма из вечной мерзлоты"

Новости


15 июня 2017 г. в 17:00 в конференц-зале Областной универсальной научной библиотеки состоится литературный вечер «Письма из вечной мерзлоты» к 110-летию со дня рождения русского писателя Варлама Тихоновича Шаламова. Автор и ведущий – Леонид Исаевич Шугом.

В. Т. Шаламова обычно причисляют к представителям лагерной прозы, забывая о том, что он еще и поэт, и автор интереснейших воспоминаний.

Вообще, такие определения как, «лагерная проза», «лейтенантская проза», довольно условны. Не может настоящий художник в них уместиться.
Например, А. Солженицын – представитель лагерной прозы? А как же его «Раковой корпус», «Матрёнин двор», эпопея «Красное колесо»?

Конечно, лагерная проза занимает главное место в творчестве В. Шаламова. И удивляться этому не приходиться, ведь писатель провел в лагерях двадцать лет. Следующие двадцать лет он писал свои «Колымские рассказы». Самые знаменитые из них: «Шоковая терапия», «Последний бой майора Пугачева», «Заговор юристов», «Первый чекист».

В программе будут показаны фрагменты документальных фильмов о жизни писателя, прозвучат произведения композиторов-классиков.