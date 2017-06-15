15 июня 2017 11:46 ЧЕТВЕРГ
Новости
10:00 | 15 июня
В Саратове установят памятник военной медсестре
19:00 | 14 июня
В Саратове состоится литературный вечер "Письма из вечной мерзлоты"
18:12 | 14 июня
Без нарушений прошел ЕГЭ по биологии и иностранным языкам в Саратовской области
17:25 | 14 июня
Саратовцев приглашают на арт-субботние
16:38 | 14 июня
С начала мая четверо подростков на двухколесном транспорте пострадали в ДТП
15:59 | 14 июня
Театр наций проводит творческую лабораторию на площадке саратовского театра
15:04 | 14 июня
В Саратове будут судить обвиняемых в мошенничестве полицейских
14:11 | 14 июня
МейТан знакомит потребителей с новинками в летних каталогах
13:28 | 14 июня
От огня пострадали "Мерседес" и "Лада Приора"
12:35 | 14 июня
В Саратове разыскивают мужчину с ожогами
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Без нарушений прошел ЕГЭ по биологии и иностранным языкам в Саратовской области

Новости


13 июня в основной период в России прошли экзамены по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали более 130 тысяч человек. В Саратовской области заявления на участие в экзамене подали 1970 человек.

Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.

Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали около 76 тысяч человек, в Саратовской области – 654 человека. На экзамен по немецкому языку в регионе зарегистрировано 24 участника (в России 1,8 тыс. человек). Французский язык в области пожелали сдавать 13 человек (в России – более 1000 человек).

Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение отводится 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Устный экзамен по иностранным языкам участникам основного периода ЕГЭ-2017 предстоит сдавать 15 и 16 июня.

Ход экзаменов в регионах контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.