Без нарушений прошел ЕГЭ по биологии и иностранным языкам в Саратовской области

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Заявления на участие в ЕГЭ по биологии основного периода подали более 130 тысяч человек. В Саратовской области заявления на участие в экзамене подали 1970 человек.Экзаменационная работа по биологии состоит из двух частей, включающих в себя 28 заданий. На ее выполнение отводится 3,5 часа (210 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по биологии составляет 36 баллов.Заявление на участие в письменном экзамене по английскому языку подали около 76 тысяч человек, в Саратовской области – 654 человека. На экзамен по немецкому языку в регионе зарегистрировано 24 участника (в России 1,8 тыс. человек). Французский язык в области пожелали сдавать 13 человек (в России – более 1000 человек).Экзаменационная работа по иностранным языкам состоит из четырёх разделов, включающих в себя 40 заданий. На выполнение отводится 3 часа (180 минут). Установленный минимальный балл на ЕГЭ по иностранным языкам составляет 22 балла. Устный экзамен по иностранным языкам участникам основного периода ЕГЭ-2017 предстоит сдавать 15 и 16 июня.Ход экзаменов в регионах контролируют общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора.