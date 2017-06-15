Саратовцев приглашают на арт-субботние

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17 июня в областном центре на территории нового филиала Государственного центра современного искусства (ГЦСИ) в составе Государственного музейно-выставочного центра «РОСИЗО» пройдет арт-субботник. Это первый этап в становлении учреждения. Он предоставит всем горожанам уникальную возможность не только посетить закрытые на реконструкцию «Провиантские склады Рейнеке», но и принять непосредственное участие в их воссоздании.Уборка территории будет проходит в формате дружеской встречи. Участников ждет общение, приятные знакомства, музыка и поп-ап-кафе.Гости мероприятия получат первые впечатления о будущем центре современного искусства и смогут высказать свои пожелания о перспективах его развития. По информации организаторов, в «Провиантских складах Рейнеке» будут проходить выставки, перформансы, лекции, творческие встречи и мастер-классы. Масштабная презентация центра и его долгосрочной программы намечена на конец августа 2017 года.Фото http://ttphotos.s3-website-eu-west-1.amazonaws.com