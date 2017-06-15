С начала мая четверо подростков на двухколесном транспорте пострадали в ДТП

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Как отмечают в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, дети являются самой опасной категорией водителей мото-велотранспорта. Они без присмотра взрослых довольно часто травмируются в дорожно-транспортных происшествиях.Так, вчера, 13 июня, в 18 часов 30 минут напротив д. 46 по ул. Севастопольская 10-летницй велосипедист нарушил очередность проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем "Мерседес Бенц". В результате ДТП мальчик получил травмы.Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть. Также запрещено пересекать проезжую часть, даже по пешеходному переходу, на велосипеде, переходить дорогу необходимо только пешком.- Даже подросток, которому уже исполнилось 14 лет, вряд ли осознает всю ответственность, обладает определенными способностями для самостоятельных поездок в городских условиях, - отметили в ведомстве. - Мотоциклом (мопедом, скутером) может управлять лишь водитель, достигнувший 16-летнего возраста и имеющий водительское удостоверение на указанный вид транспорта. Напомним, что с 2016 года несовершеннолетних ожидает наказание за управление мопедом (скутером) без прав в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Ответственность за несовершеннолетнего несут его родители, которым придется оплачивать штраф! Неиспользование мотошлема, равно как и движение в незастегнутом мотошлеме, влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.Фото http://region4.by