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С начала мая четверо подростков на двухколесном транспорте пострадали в ДТП

Новости
С начала мая четверо подростков на двухколесном транспорте пострадали в ДТП


С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних и стабилизации дорожной обстановки с 12 по 18 июня сотрудники ГИБДД проводят в Саратове оперативно-профилактическое мероприятие «Мотоцикл, скутер, велосипед».

Как отмечают в отделении пропаганды городской Госавтоинспекции, дети являются самой опасной категорией водителей мото-велотранспорта. Они без присмотра взрослых довольно часто травмируются в дорожно-транспортных происшествиях.

Так, вчера, 13 июня, в 18 часов 30 минут напротив д. 46 по ул. Севастопольская 10-летницй велосипедист нарушил очередность проезда перекрестка и допустил столкновение с автомобилем "Мерседес Бенц". В результате ДТП мальчик получил травмы.

Госавтоинспекция напоминает, что детям до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть. Также запрещено пересекать проезжую часть, даже по пешеходному переходу, на велосипеде, переходить дорогу необходимо только пешком.

- Даже подросток, которому уже исполнилось 14 лет, вряд ли осознает всю ответственность, обладает определенными способностями для самостоятельных поездок в городских условиях, - отметили в ведомстве. - Мотоциклом (мопедом, скутером) может управлять лишь водитель, достигнувший 16-летнего возраста и имеющий водительское удостоверение на указанный вид транспорта. Напомним, что с 2016 года несовершеннолетних ожидает наказание за управление мопедом (скутером) без прав в виде штрафа от 5 до 15 тысяч рублей. Ответственность за несовершеннолетнего несут его родители, которым придется оплачивать штраф! Неиспользование мотошлема, равно как и движение в незастегнутом мотошлеме, влечет административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Фото http://region4.by