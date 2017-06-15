Театр наций проводит творческую лабораторию на площадке саратовского театра
В программе - работа над эскизами трех спектаклей.
По информации министерства культуры области, с 12 по 18 июня в Саратове работает творческая группа Государственного театра наций. По итогам проведения фестиваля театров малых городов в Вольске столичные мастера сцены проводят творческую лабораторию на площадке областного театра оперетты.
В составе творческой делегации: заместитель директора театра наций Елена Носова, известный театральный критик Олег Лоевский, режиссеры Ирина Галушкина (Москва), Елизавета Бондарь (Москва), Георгий Цнобиладзе (Санкт-Петербург).
В программе творческой лаборатории значится работа над эскизами трех спектаклей: Х.Л. Борхес «Дом Астерия», Ж. Оффенбах «Званый вечер с итальянцами, А. Солженицын «Матренин двор». В подготовке последнего эскиза принимают участие студенты 3 курса Саратовского Театрального института (курс Григория Аредакова).
17 и 18 июня в 18.00 на сцене областного театра оперетты пройдет показ эскиза спектакля «Дом Астерия» режиссера Ирины Галушкиной. По окончании состоится обсуждение эскиза спектакля со зрителями, артистами и творческой группой Театра наций.
18 июня в 12.00 показ эскиза к спектаклю «Матренин двор» состоится на Малой сцене тетра драмы.
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