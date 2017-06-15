В Саратове будут судить обвиняемых в мошенничестве полицейских

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По информации следственного управления региона, с декабря прошлого года обвиняемые требовали у 26-летнего местного жителя передачи им денежных средств в сумме 300 тысяч рублей. За это они обещали решить вопрос о непривлечении его к уголовной ответственности за якобы совершенное противоправное деяние. В действительности оснований для привлечения мужчины к установленной законодательством Российской Федерации ответственности не имелось. Все же он в указанный период передал полицейским часть требуемой суммы денег в размере 140 тысяч рублей, после чего обратился в правоохранительные органы и рассказал о произошедшем.Вечером 13 марта мужчина передал злоумышленникам оставшуюся часть денежных средств, после чего их действия были пресечены оперативниками.- В ходе следствия обвиняемые дали признательные показания, причиненный ущерб возместили в полном объеме, - рассказали в управлении. - Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД области, после проведения служебной проверки в отношении всех трех обвиняемых принято решение об увольнении из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а их непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности .Фото http://tolyatti-news.net