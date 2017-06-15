МейТан знакомит потребителей с новинками в летних каталогах
О выходе двух новых каталогов сообщает своим клиентам компания МейТан. В них собраны не только новинки сезона – косметика и средства для дома, но и уже известная экологичная и натуральная продукция, полюбившаяся потребителям. Во многих городах России, где есть офисы представительств компании МейТан, можно познакомиться с премьерными каталогами, а также все желающие смогут найти их в интернете.
В основном каталоге продукции МейТан ЛЕТО 2017 представлена новая линия декоративной косметики известной молодежной серии So Young, эксклюзивная серия Dao de Mei с маслом Эму, а также новинки серии «Доктор Ван Тао» и многое другое.
Впервые компания МейТан создала отдельный каталог для средств по уходу за домом MeiTan HOME. Здесь потребители быстро найдут инновационные средства с интеллектуальной формулой для качественной уборки и поддержания чистоты.