От огня пострадали "Мерседес" и "Лада Приора"
Оба происшествия случились в областном центре.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, в 17 ч. 19 м. на пульт «01» поступил сигнал о пожаре в гараже на ул. Посадского. Горели вещи в гараже и лакокрасочное покрытие автомобиля «Мерседес». Площадь пожара составила 17 кв.м. На тушение выезжали 3 единицы техники, 12 человек личного состава.
Примерно через полтора час на проспекте 50 лет Октября горел автомобиль «Лада Приора». Площадь пожара составила 1 кв.м. На борьбу с огнем выезжала 1 единица техники, 4 человека личного состава.
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