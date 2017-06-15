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В Балакове состоится IV Фестиваль клубники

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В Балакове состоится IV Фестиваль клубники


Перенесенное из-за непогоды мероприятие состоится 17 апреля.

По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, торжественное открытие фестиваля и церемония встречи Принцессы Клубники состоятся в 17.00 на главной сцене МАУК «Дворец культуры».

Организаторы подготовили насыщенную праздничную программу. Во время Фестиваля будут работать выставка-продажа сувенирной продукции, экспозиция музея клубники, выставка картин балаковских художников и шаржистов «Клубничное настроение», выставка-продажа «Клубничный пир - на весь мир!», развлекательные площадки для детей. Предусмотрен ряд спортивных и физкультурно-оздоровительных мероприятий, показательные выступления воднолыжников, разнообразные конкурсы и обширная концертная программа.

Туристский информационный центр области приглашает всех желающих в однодневный тур в Балаково с посещением Фестиваля клубники и насыщенной экскурсионной программой. Сообщается, что участники тура посетят музей истории г. Балаково, Свято-Троицкий храм, усадьбу Паисия Мальцева (или дом-музей В.И. Чапаева), а также побывают на смотровой площадке «Эдельвейс».

Фото http://www.niceimage.ru