В Саратове разыскивают мужчину с ожогами
58-летний Владимир Егунов, по адресу ул. Хомякова, д. 29, с декабря 2016 года утратил связи с родственниками.
ГУ МВД области сообщает приметы разыскиваемого. На вид ему 57-60 лет, рост 165-170 см, волосы волнистые, темно-русые, короткие, носит бороду и усы, глаза серо-зеленые, худощявого телосложения.
На момент исчезновения был одет в черные шапку, куртку, брюки и ботинки.
Особые приметы: ожоги на руках в районе запястья и в нижней части спины. Больные ноги,плохо передвигается.
Всех, кому что-либо известно о настоящем местонахождении разыскиваемого, просят сообщить по телефонам 8(8452) 92-88-38, 92-87-06, 89279198412 (Александр, круглосуточно) или в ближайший отдел полиции, а так же по телефону - 02.