В День России в Саратове пройдет легкоатлетический забег
Принять участие в нем приглашаются все желающие.
По информации министерства молодежной политики, спорта и туризма области, забег состоится на набережной Космонавтов. Старт будет дан в 10.00 на площади Ю.А. Гагарина.
К участию в соревнованиях приглашаются все желающие любого уровня спортивной подготовки от 14 лет: школьники, студенты, трудовые коллективы, семейные команды из Саратова и муниципальных районов, а также люди с ограниченными физическими возможностями. Всего в забеге ожидается участие около 500 человек.
Общая дистанция трассы составляет 5 км.
Фото http://www.kolobochek.ru