В Базарно-Карабулакском районе будут судить бывшего главу администрации МО
Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.
По информации СУ СКР по Саратовской области, в 2015-2016 годах обвиняемый, будучи главой администрации одного из муниципальных образований Базарно-Карабулакского района, незаконно оказал материальную помощь в сумме свыше 29 тысяч рублей своей супруге, состоявшей в должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры, сверх сумм, установленных муниципальными правовыми актами.
- В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии, причиненный ущерб возместил в полном объеме, - сообщили в следственном управлении. - Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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