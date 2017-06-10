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В Базарно-Карабулакском районе будут судить бывшего главу администрации МО

Новости
В Базарно-Карабулакском районе будут судить бывшего главу администрации МО


Чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

По информации СУ СКР по Саратовской области, в 2015-2016 годах обвиняемый, будучи главой администрации одного из муниципальных образований Базарно-Карабулакского района, незаконно оказал материальную помощь в сумме свыше 29 тысяч рублей своей супруге, состоявшей в должности директора муниципального бюджетного учреждения культуры, сверх сумм, установленных муниципальными правовыми актами.

- В ходе следствия обвиняемый признал вину в инкриминируемом ему деянии, причиненный ущерб возместил в полном объеме, - сообщили в следственном управлении. - Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото http://kubantv.ru