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Балаковская саксофонистка Софья Тюрина примет участие в концерте Дениса Мацуева

Новости / Культура
Балаковская саксофонистка Софья Тюрина примет участие в концерте Дениса Мацуева


В программе "Денис Мацуев собирает друзей" примут участие лауреаты телевизионного проекта "Синяя птица".

По информации министерства культуры области, концерт пройдет в Москве в Государственном кремлевском дворце. Напомним, что это не первое выступление юной представительницы нашей области на ведущих концертных площадках. Так, 30 мая в Санкт-Петербурге в Большом концертном зале «Октябрьский» Денис Мацуев представил новую программу «Джаз в кругу друзей», в котором приняли участие Софья Тюрина, Екатерина Филимонова и Ростислав Мудрицкий. Выступления прошли при полном аншлаге: концертный зал собрал около 4 тысяч зрителей.

1 июня в Москве в Доме музыки состоялся традиционный гала-концерт юных талантов, стипендиатов Международного благотворительного фонда Владимира Спивакова, а также лауреатов и участников конкурсов «Щелкунчик» и «Синяя птица», в котором приняла участие Софья Тюрина.

14 июня в Москве в Государственном Кремлевском Дворце будет представлена концертная программа «Денис Мацуев собирает друзей» с участием всех лауреатов «Синей Птицы». В концерте – сольное выступление саратовской саксофонистки Софьи Тюриной.

Фото https://pp.vk.me