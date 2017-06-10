Из-за праздничного шествия в центре Саратова ограничат движение

просмотров: 82

По информации пресс-службы городской администрации, в этот день с 14.00 до 17.00 будет введено временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Чапаева на участке дороги от ул. Дзержинского до ул. Большой Казачьей, ул. Вольской на участке дороги от ул. Дзержинского до ул. Яблочкова, ул. М. Горького на участке дороги от ул. Дзержинского до ул. Яблочкова.Исключение составят транспортные средства, обеспечивающие проведение мероприятий, автомобили оперативных и аварийно-технических служб, следующие на выполнение неотложных заданий и устранение коммунальных аварий.Кроме того, 12 июня с 7.00 до 24.00 будет действовать временное ограничение остановки, стоянки и движения транспортных средств по ул. Радищева на участке дороги от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Театральная площадь.Фото http://primrep.ru