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В Саратове может появиться памятник журналистам

Новости
В Саратове может появиться памятник журналистам


Его эскиз презентовали участникам заседания Общественного совета при министерстве информации и печати Саратовской области.

Как сообщили в министерства, Совет собрался в обновленном составе. Теперь он состоит исключительно из представителей профессионального сообщества и общественников - лица, замещающие государственные и муниципальные должности, в него включать нельзя по законодательству. Председателем Совета был избран директор филиала ВГТРК ГТРК «Саратов» Дмитрий Петров, его заместителем - председатель регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России» Лидия Златогорская. Ответственным секретарем стал заместитель генерального директора по общим вопросам ООО «ИК Профпринт» Андрей Костенко.

Одним из вопросов, который рассмотрели участники заседания, стала установка памятника «Журналистика». Эскиз представил скульптор Владимир Пальмин. Композиция представляет собой фигуры оператора и телекорреспондента. Члены совета отметили неоднозначность предлагаемого решения, которое может вызвать непредсказуемую реакцию медиа-сообщества. Были высказаны предложения либо установить скульптуру возле телецентра, либо сменить название на «Памятник тележурналистам».

Лидия Златогорская проинформировала собравшихся об инициативе составления энциклопедии саратовской журналистики, которую планируется издать к концу года и презентовать ко Дню печати.

Также на Общественном совете предложено рассмотреть возможность учреждения регионального звания «Заслуженный работник СМИ».