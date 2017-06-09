В центре Саратова пройдет ярмарка белорусских товаров
Торговля развернется с 13 по 20 июня на Театральной площади.
По информации городского управления развития потребительского рынка, горожанам смогут приобрести колбасные изделия, мясные деликатесы, молочные продукты (в том числе сыры), крупы, макаронные и кондитерские изделия, мед и продукцию пчеловодства, а также широкий ассортимент промышленных непродовольственных товаров. В их числе головные уборы, обувь, чулочно-носочные изделия, ткани, текстиль для дома, постельное и нижнее белье, кожгалантерея (сумки, кошельки, портмоне) и многое другое.
Время работы ярмарки - с 8.00 до 18.00.
Фото http://grodno-best.info