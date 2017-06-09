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Валерий Радаев: "Железнодорожный лицей-интернат №6 должен сохранить свою специфику"

Новости
Валерий Радаев: "Железнодорожный лицей-интернат №6 должен сохранить свою специфику"


Врио губернатора области вместе с начальником Приволжской железной дороги Сергеем Альмеевым провел встречу с педагогами и родителями учеников данного образовательного учреждения.

Напомним, что в региональных СМИ прошла информации о возможной реорганизации лицея-интерната, что обеспокоило родительское сообщество. По информации пресс-службы губернатора, в образовательном учреждении обучается 485 человек, в общежитии проживает 180 учеников.

Как пояснил Сергей Альмеев, ОАО «РЖД» не ликвидирует негосударственное образовательное учреждение лицей-интернат №6. Речь идет о передаче на баланс местным органам в рамках утвержденной государством стратегии по отчуждению непрофильных активов компании. Пока что в школе будет вестись набор в первый класс, запланированы средства для проведения ремонта в здании в текущем году. "Учреждение, как структурная организация РЖД, продолжит свою деятельность до 2020 года", - пообещал он.

По словам родителей, школа дает хорошее базовое образование. По ее окончании многие выпускники идут в железнодорожные вузы, а после начинают работать на железной дороге. Дети железнодорожников проживают здесь в интернате, так как родители многих из них часто находятся в разъездах, работают в ночную смену. В школе учатся дети-сироты, дети одиноких матерей, приезжие из других районов области.

Было предложено создать инициативную группу родителей, которая совместно с руководством Приволжской железной дороги будет искать пути, чтобы сохранить школу. Валерий Радаев отметил, что региональная власть окажет всевозможную поддержку в этом направлении.

- Нужно принимать во внимание специфику отрасли, необходимость сохранения интерната при учебном заведении, - подчеркнул он. - Школу примем хоть завтра, но интернаты в нашей системе образования только для детей-сирот. Неслучайно здесь был создан интернат именно для детей работников железной дороги, чтобы создать необходимые условия для родителей, учителей, учеников. Меня тревожит эта ситуация, и моя позиция однозначна - никто до 2020 года школу не будет реорганизовывать. Лицей-интернат будет сохранен максимально долго. Инициативная группа вместе с руководством РЖД будет работать, чтобы школа не была закрыта, а правительство области окажет поддержку. Школу нужно оставить со спецификой железнодорожного лицея-интерната. Приложим все ресурсы, чтобы повлиять на это решение.

Фото пресс-службы губернатора