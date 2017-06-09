На территории Волжского района в Волге обнаружено тело утопленника
Проводится доследственная проверка.
По информации СУ СКР по Саратовской области, сообщение о происшествии поступило в правоохранительные органы вчера вечером. Было заявлено об обнаружении в акватории реки Волга вблизи одной из баз отдыха тела неизвестного мужчины, которому предположительно 50-55 лет.
В настоящее время следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление личности погибшего, а также всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.
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