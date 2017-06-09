В Саратове пройдет финальный этап городской игры «Зарница»
Победителей определят сегодня.
По информации пресс-службы городской администрации, мероприятие проходит в рамках реализации проекта «Сильные дети своей Отчизны». С 31 мая по 8 июня уже прошли районные этапы.
В Кировском районе лучшей стала команда школы № 21 им. П.А.Столыпина, в Октябрьском – гимназия №1. Гимназия №5 выиграла первое место среди учебных учреждений Заводского района. В Ленинском районе победителем, прошедшим все испытания с лучшим результатом, стала команда школы № 52. Волжский район представит команда школы № 66 им. Н.И.Вавилова, а Фрунзенский – лицей №37.
Каждая команда состоит из 8 человек (5 мальчиков и 3 девочки), возраст участников – 13-14 лет (6-7 классы). Участникам предстоит состязаться как в групповых военно-прикладных навыках, так и в индивидуальных упражнениях на скорость, силу и выносливость.
Фото http://omsk.rfn.ru