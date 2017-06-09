9 июня 2017 18:04 ПЯТНИЦА
Новости
16:06 | 09 июня
Балаковская саксофонистка Софья Тюрина примет участие в концерте Дениса Мацуева
15:15 | 09 июня
Из-за праздничного шествия в центре Саратова ограничат движение
14:22 | 09 июня
В Саратове может появиться памятник журналистам
13:35 | 09 июня
В центре Саратова пройдет ярмарка белорусских товаров
12:48 | 09 июня
Валерий Радаев: "Железнодорожный лицей-интернат №6 должен сохранить свою специфику"
11:59 | 09 июня
На территории Волжского района в Волге обнаружено тело утопленника
11:10 | 09 июня
В Саратове пройдет финальный этап городской игры «Зарница»
10:23 | 09 июня
Российские производители деревянных окон увеличили экспорт продукции за рубеж
10:00 | 09 июня
Психолог Дарья Мухина: постановка целей и их достижение поможет обрести счастье
19:00 | 08 июня
Медики знакомят детей с правилами безопасности во время школьных каникул
Объявление
Консультативная юридическая и медицинская помощь лицам, оформляющимся в стационарное учреждение социального обслуживания для престарелых и инвалидов.
Телефон: 8-917-308-51-50.
Вакансия
Редакция приглашает к сотрудничеству
менеджеров по продаже
рекламы на сайт.
Контактный телефон 8-927-226-14-36
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее
Реклама
﻿

Российские производители деревянных окон увеличили экспорт продукции за рубеж

Новости


Активный переход российской отрасли производства деревянных стеклопакетов и комплектующих к импортозамещению позволил существенно увеличить экспорт отечественной продукции за рубеж. Сегодня окна российского производства отличаются высоким качеством и успешно конкурируют с иностранными аналогами. На внутреннем рынке эксперты тоже фиксируют тенденцию, когда российские потребители выбирают окна российского производства, не уступающие по качеству окнам производства Германии или Прибалтики. При этом цены на российские деревянные окна заметно ниже.

В разных регионах России сейчас построено много предприятий по производству деревянных стеклопакетов. Современное оборудование, установленное на заводах, позволило в разы увеличить объемы производства окон самого высокого качества. Для обработки древесины отечественные компании успешно используют лаки, которые давно производятся в стране и пользуются спросом не только в РФ, но и других странах.

Стоит отметить, что выпуск высококонкурентной продукции производители в России обеспечивают, соблюдая самые строгие стандарты качества. На предприятиях понимают, что только за счет использования современных технологий, оборудования, материалов и работы профессиональных специалистов можно укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках. При этом российские производители пользуются поддержкой со стороны государства.

Российские деревянные стеклопакеты экспортируются в страны СНГ и Восточной Европы, где самыми активными потребителями являются Австрия и Германия. В 2017 году объем экспорта уже составил 56% (по сравнению с 2016 годом), а некоторые компании значительно превышают средние показатели объема продаж за рубеж: компания Вудлайк (woodlike-okna.ru увеличила объем экспортных продаж на 216%.