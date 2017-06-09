Российские производители деревянных окон увеличили экспорт продукции за рубеж
Активный переход российской отрасли производства деревянных стеклопакетов и комплектующих к импортозамещению позволил существенно увеличить экспорт отечественной продукции за рубеж. Сегодня окна российского производства отличаются высоким качеством и успешно конкурируют с иностранными аналогами. На внутреннем рынке эксперты тоже фиксируют тенденцию, когда российские потребители выбирают окна российского производства, не уступающие по качеству окнам производства Германии или Прибалтики. При этом цены на российские деревянные окна заметно ниже.
В разных регионах России сейчас построено много предприятий по производству деревянных стеклопакетов. Современное оборудование, установленное на заводах, позволило в разы увеличить объемы производства окон самого высокого качества. Для обработки древесины отечественные компании успешно используют лаки, которые давно производятся в стране и пользуются спросом не только в РФ, но и других странах.
Стоит отметить, что выпуск высококонкурентной продукции производители в России обеспечивают, соблюдая самые строгие стандарты качества. На предприятиях понимают, что только за счет использования современных технологий, оборудования, материалов и работы профессиональных специалистов можно укрепить свои позиции на внутреннем и внешнем рынках. При этом российские производители пользуются поддержкой со стороны государства.
Российские деревянные стеклопакеты экспортируются в страны СНГ и Восточной Европы, где самыми активными потребителями являются Австрия и Германия. В 2017 году объем экспорта уже составил 56% (по сравнению с 2016 годом), а некоторые компании значительно превышают средние показатели объема продаж за рубеж: компания Вудлайк (woodlike-okna.ru увеличила объем экспортных продаж на 216%.