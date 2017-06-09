Психолог Дарья Мухина: постановка целей и их достижение поможет обрести счастье

просмотров: 75

Причина такого неоднозначного отношения к счастью в современном мире коренится в многообразии точек зрения, ценностных и поведенческих установок. Для человека, ориентированного на гедонистические ценности, то есть на ценности собственного удовольствия, сложно представить себе счастье без удовлетворения материальных потребностей. Но многие из этих потребностей являются ложными, навязанными нам «обществом потребления». За безумным ритмом жизни современного мегаполиса человек просто не успевает быть счастливым, так как его минуты, часы, дни и годы проходят в бесконечной погоне за материальными суррогатами счастья.Раньше люди получали счастье от обретения нового знания, но сегодня мир настолько перенасыщен информацией, что среднестатистический человек оказывается не в состоянии ее должным образом «переваривать» и, тем более, переосмыслять. Поэтому у многих людей теряется радость от восприятия нового, и чтобы обрести ее заново, необходимо научиться находить истину, отделять «зерна от плевел».Уметь видеть красоту природы, людей, понимать ее и радоваться жизни – это практически гарантированная способность быть счастливым, которая в современном мире встречается все реже. Но духовно богатый человек способен получать удовлетворение просто от самого факта своей жизни, своего существования на свете, и в этом его отличие от людей, не развивших в себе духовные ценности и страдающих, в первую очередь, именно по этой причине.О том, что считать счастьем, на протяжении столетий размышляют многие философы. Чаще всего счастье отождествляют с полным, высшим удовлетворением человека. Если человек удовлетворен своей жизнью, достигнутыми успехами, то он – счастлив. Но так бывает далеко не всегда. Очень часто даже богатые, здоровые и красивые люди глубоко несчастны. Проблема их лежит в несоответствии желаемого и действительного, в отсутствии удовлетворения, связанного с достижением поставленной цели. У человека есть всё, и он сам может не знать, что еще ему необходимо для того, чтобы стать счастливым.В действительности, в основе человеческого счастья, как справедливо отметил американский мыслитель Л. Рон Хаббард, лежит преодоление препятствий на пути к желаемой цели. Человек становится счастливым, когда он продвигается к решению поставленных перед собой задач. Если цель – добиться финансового благополучия, то человека делают счастливым любые продвижения на этом пути – обретение капитала, открытие собственного бизнеса, различные этапы его развития и т.д. Точно такой же подход может быть применим и относительно личных отношений. На пути достижения цели человек может взаимодействовать с другими людьми, и гармоничный характер этого взаимодействия также делает человека счастливым, принося ему радость коммуникации с единомышленниками.Счастливым стать не очень и сложно. Для этого необходимо постоянно ставить перед собой цели и идти к их достижению. Чем серьезнее цель, тем сложнее путь к ней, нои тем большее удовлетворение он приносит в процессе его прохождения. Для того чтобы обрести счастье, необходимо создать надежную и сильную жизненную основу. Это – духовные ценности, которые позволяют человеку подняться над материальным миром и осознать, что не в деньгах или обладании престижными вещами заключается подлинное человеческое счастье.Психолог Дарья Мухина