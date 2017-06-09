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Медики знакомят детей с правилами безопасности во время школьных каникул

Новости / Здоровье
Медики знакомят детей с правилами безопасности во время школьных каникул


Профилактические акции проводят специалисты областного центра медпрофилактики при поддержке регионального минздрава.

Как рассказали в минздраве, мероприятия проходят на площадках дневного пребывания при образовательных учреждениях региона. Из уже провели в школах №№ 4, 20, 21, 29 Энгельса и села Квасниковка Энгельсского района.

Медики рассказали детям о профилактике летнего травматизма дома, на улице, правилах поведения в лесу и на воде. Особое внимание уделялось аспектам здорового образа жизни и личной гигиене.

Беседы с детьми проводились в игровой форме, с помощью презентаций, викторин и загадок, поэтому информация была для детей не только полезной, но и интересной. В центре медицинской профилактики пообещали, что проведение подобных мероприятий продолжится.

Фото http://3.bp.blogspot.com