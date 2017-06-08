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День России в Саратове отметят митингом, парадом национальностей и концертами

Новости
День России в Саратове отметят митингом, парадом национальностей и концертами


Праздничные мероприятия будут проходить в течение всего дня.

По информации пресс-службы городской администрации, начнется праздник в 10.00 с торжественного митинга на проспекте Кирова перед Саратовской консерваторией. В нем примут участие представители национальных и общественных объединений, политических партий, патриотических организаций и молодежных движений.

После митинга на данной площадке с 11.00 до 17.00 будет организована масштабная концертная программа с участием музыкантов симфонического оркестра консерватории, Губернского театра хоровой музыки, коллективов областного колледжа искусств и эстрадного оркестра «Bright light». В заключительной части концертной программы свое мастерство продемонстрируют артисты «Брандт Брасс ансамбля».

В сквере на улице Рахова с 14.00 до 17.00 пройдет первый общегородской конкурс рисунка на асфальте под девизом #РаскрасьСаратов. Победителей ждут призы.

Еще одной площадкой для проведения конкурса станет Театральная площадь. Здесь по очереди выступят участники фестиваля славянских культур «Родники России» (15.00 – 17.00), фестиваля уличных танцев «Ритмы города» (17.00-19.00) и участники студенческих коллективов саратовских вузов «Россия молодая» (19.00-21.00).

На площади Чернышевского с 11.00 до 19.00 расположится комплекс КИБО - передвижная библиотечная выставка.

От площади Чернышевского с 13.00 до 15.00 каждые полчаса будут отправляться бесплатные автобусные экскурсии по двум маршрутам: «Саратов в судьбе П.А. Столыпина» и «Утраченные храмы Саратова-2».

В 14.00 от Саратовского цирка по проспекту Кирова стартует парад национальностей «Дружба народов». На пути следования будут исполняться песни о Саратове и России.

На новой пешеходной зоне на улице Волжской в течение дня организуют художественные выставки, а у фонтана «Каскад» в рамках акции «Поэтический Саратов» выступят саратовские артисты, поэты и прозаики.

В саду «Липки» в 17.00 запланирована праздничная концертная программа фольклорного ансамбля «Балаган» областной филармонии им. А. Шнитке.

На набережной Космонавтов с 13.00 до 20.00 все желающие смогут попробовать блюда национальных кухонь. Завершатся праздничные мероприятия показом художественного фильма «Ледокол» в 19.00 на верхнем ярусе набережной, около памятника Константину Федину.

Фото https://ukranews.com