С начала года в области зарегистрировано более 9 тысяч новорожденных
Такие данные приводит управление по делам ЗАГС правительства области.
В ведомстве сообщили, что число родившихся мальчиков (51%) превысило число девочек (49%). В мае в регионе появились жители с редкими именами Азалия, Ефросиния, Джуди, Лилит, Григор, Евсей, Велеслав, Елизар.
Также согласно статистическим данным в январе-мае 2017 года в регионе произведено более 34 тысяч государственных регистраций актов гражданского состояния. В мае составлено 4027 актовых записей о заключении брака и 3955 - о расторжении.
По словам руководителя управления Юлии Пономаревой, в "красивую" дату 07.07.2017 в ЗАГСах области будет зарегистрировано 364 брака. В Саратове свои отношения узаконят 173 пары, в Энгельсе - 72 , в Балакове 38.
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