Жительница Аркадакского района зарезала оскорбившего ее супруга
Судьбу 56-летней женщины, обвиняемой в убийстве, решит суд.
Преступление было совершено днем 21 марта. По информации СУ СКР по Саратовской области, обвиняемая вместе со своим 58-летним супругом распивала спиртные напитки в своем доме в одном из сел Аркадакского района. После распития спиртного мужчина стал оскорблять жену, между супругами произошла ссора. В ходе конфликта женщина ножом нанесла мужу два удара в живот. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия, а злоумышленница была задержана.
- В ходе следствия женщина признала вину в инкриминируемом ей деянии, - сообщили в управлении. - Следственными органами собрана доказательственная база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
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