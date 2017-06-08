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В детских оздоровительных лагерях открываются первые смены

Новости
В детских оздоровительных лагерях открываются первые смены


В частности, праздничнеы мероприятия прошли в оздоровительном центре "Маяк" и ДОЛ "Дружба".

По информации администрации Фрунзенского района, отдыхать в «Маяке» будут учащиеся казачьих классов. Для них подготовили насыщенную программу. В течение смены ребята смогут поучаствовать в «Казачьих забавах, квестах, совершить «Поход Ермака», научиться рукопашному бою и покататься на лошадях. В ближайшее время состоится мастер-класс по владению шашкой, игра «Казаки-разбойники», танцевальный марафон, а в выходные запланированы уроки верховой езды.

В "Дружбе" в рамках Года экологии в течение трех смен в лагере будут реализовываться социоэкологический проект «Сто дней у заповедных рощ и родников» и пилотный проект «Экология красоты», в ходе которого для ребят будут организованы экологические игры-путешествия, квесты, эколого-краеведческие тропы, мастер-классы «Здоровые и красивые», обучение парикмахерскому искусству и плетению кос.

Помимо трех основных пройдут профильные смены гражданско-патриотической направленности «Юнармия, вперед!», экологической - «Живи в стиле ЭКО», спортивно-оздоровительной - «Дадим рекордам наши имена», лингвистической - «Английские каникулы в Дружбограде», художественной - «Академия звезд». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.