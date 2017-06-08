35 саратовцев получили новые квартиры в Иволгино
Вчера врио губернатора области Валерий Радаев вручил ключи переселенцам из ветхого и аварийного жилья.
По информации пресс-службы городской администрации, всего согласно планам в микрорайон заселится около 4 тысяч человек. Почти половина из них переедут из ветхих и аварийных, предназначенных к сносу домов.
С долгожданным событием новоселов поздравил глава региона.
- Совсем скоро в Иволгино завершится ремонт дороги, появится детский сад и поликлиника, повысится транспортная доступность, - отметил он. - Уже установлены спортивные детские площадки. Ваш микрорайон будет обживаться несколькими тысячами новоселов и станет одним из лучших в Саратове.
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