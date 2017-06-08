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12:39 | 08 июня
Незатушенная сигарета стала причиной гибели 29-летней женщины
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Незатушенная сигарета стала причиной гибели 29-летней женщины

Новости / ЧП
Незатушенная сигарета стала причиной гибели 29-летней женщины


В Пугачевском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела местной жительницы в квартире частного домовладения после тушения пожара.

По информации СУ СКР по Саратовской области, ночью 8 июня в квартире частного дома, расположенного в одном из поселков Пугачевского района, произошло возгорание. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 29-летней женщины – знакомой хозяйки жилища. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.

В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.

Фото www.unzensuriert.at