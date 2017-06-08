Незатушенная сигарета стала причиной гибели 29-летней женщины
В Пугачевском районе проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела местной жительницы в квартире частного домовладения после тушения пожара.
По информации СУ СКР по Саратовской области, ночью 8 июня в квартире частного дома, расположенного в одном из поселков Пугачевского района, произошло возгорание. После тушения огня в жилом помещении обнаружено тело 29-летней женщины – знакомой хозяйки жилища. По предварительным данным, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем при курении.
В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование.
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