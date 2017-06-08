В областном центре выберут лучшие дом, двор и улицу
Подать заявку на участие в ежегодном конкурсе могут ТСЖ, ЖК и ЖСК, управляющие организации, а также собственники помещений в многоквартирных домах.
По информации пресс-службы городской администрации, ежегодно в каждом районе наиболее активные собственники помещений совместно с управляющими организациями, ТСЖ и ЖСК соревнуются за звание самого лучшего дома, двора и улицы. Число участников год от года растет. Неравнодушные жители благуостраивают дворы и микрорайоны, приводят в порядок дома и подъезды, фасады и лавочки, высаживают деревья и цветы, ухаживают за детскими и спортивными площадками. Горожане стремятся внести свой вклад в благоустройство родного города, показывают пример бережного отношения к месту жительства.
В этом году проведение конкурса запланировано с 1 июня по 31 августа. По итогам первого этапа (15 июня - 15 августа) определятся лучшие номинанты в районах, на втором этапе (16-31 августа) выберут лучшие дом, двор и улицу Саратова.
Фото http://mir.karelia.ru