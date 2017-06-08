В Саратове пройдет традиционная "Вахта Памяти"
Мероприятие состоится 22 июня, в День памяти и скорби.
По информации комитета общественных связей и национальной политики области, по сложившейся в последние годы традиции на рассвете в 4.00 часа на Соколовой горе в Парке Победы состоится памятный митинг. Собравшиеся почтут память солдат Великой Отечественной войны минутой молчания. Будут зажжены поминальные свечи. Собравшиеся, выложат из горящих свечей надпись «41-45 ПОМНИМ».
Ожидается, что в мероприятии примут участие члены правительства области, представители ветеранских и военно-патриотических организаций, силовых ведомств и так далее.
Также в рамках акции планируется проезд колонны автотранспорта регионального отделения ДОСААФ по Саратову и проезд колонны байкеров из Энгельса с посещением памятников по маршруту следования и возложением цветов.
Фото https://dixinews.ru