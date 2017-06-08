Саратовцев ждут трехдневные выходные
Дополнительный день отдыха будет предоставлен в связи с празднованием Дня России 12 июня.
Как пояснили в министерстве занятости, труда и миграции области, в этом году праздник выпадает на понедельник. Таким образом, работающие в режиме пятидневной рабочей недели отдыхать будут три дня подряд – с 10 июня (суббота) по 12 июня (понедельник).
Для тех, кто работает в режиме шестидневной рабочей недели, по законодательству предусмотрены только два выходных дня – 11 июня (воскресенье) и 12 июня (понедельник). 10 июня является рабочим днем.
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