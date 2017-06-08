В Дергачевском районе разыскивают пропавшего без вести мужчину
24 мая текущего года 58-летний Валерик Балабекян уехал из своего дома в Дергачах на белой "семерке" и до сих пор о его местонахождении ничего не известно.
По информации регионального управления МВД, при себе пропавший имел сотовый телефон, паспорт и водительское удостоверение на свое имя, а также сберегательную книжку на имя своей матери.
Автомобиль, на котором уехал Балабекян, - "ВАЗ 21074" 2004 года выпуска, ярко белого цвета, государственный номер А 214 АТ 93. На крыше имеется багажник.
Всех, кому что либо известно о местонахождении без вести пропавшего, просят сообщить по телефонам +79997535780, 8 (84563) 22159 или 02.